مساهمو "صادرات" يقرون تخفيض رأس المال 66.7%

وافق مساهمو الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الثلاثاء، على تخفيض رأس المال بنسبة 66.66%.

وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح 21.6 مليون ريال، بدلاً من 64.8 مليون ريال.

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ويصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 2.16 مليون سهم، بدلاً من 6.48 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن سبب التخفيض هو إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 96.71% من الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2021 بقيمة 43.32 مليون ريال.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء 4.32 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض عدد 2 سهم لكل 3 أسهم.

وفي بيان منفصل، قالت "تداول السعودية"، إنه بناء على موافقة الجمعية العامة فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 341.40 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم "صادرات"، وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق تخفيض الشركة السعودية للصادرات الصناعية في محافظ المساهمين الاستثمارية، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غد الخميس.

كان مجلس إدارة "صادرات" قد أوصى بزيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض بنسبة 800% ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 194.4 مليون ريال، بعدد أسهم نحو 19.44 مليون سهم، عبر إصدار 8 أسهم حقوق أولوية مقابل كل سهم.