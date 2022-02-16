"أدنوك" و"بورياليس" تعتزمان طرح حصة في مشروعهما المشترك "بروج"  للاكتتاب

تعتزم شركتا أدنوك الإماراتية، و بورياليس Borealis النمساوية، طرح حصة أقلية في مشروعهما المشترك "بروج" للاكتتاب العام، بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وبحسب المصادر، فإن أدنوك وبورياليس قد عيّنتا كل من سيتي غروب، وإتش إس بي سي، وأبوظبي الأول إلى جانب بنوك أخرى ستُعيّن لاحقا لترتيب عملية الإدراج المتوقع إتمامها منتصف العام الحالي.

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يُشار إلى أن بروج هو مشروع مشترك بين أدنوك وبورياليس لصناعة المواد البلاستيكية المستخدمة في تغليف المواد الغذائية إلى جانب قوارير الأدوية وأنظمة الأنابيب، وتُقدّر قيمته بـ 20 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي، ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، أن شركة أدنوك وقعت شراكة استراتيجية بقيمة 6.2 مليار دولار (22 مليار درهم) مع مجموعة البلاستيك النمساوية بورياليس.

وأضاف المكتب في حسابه على تويتر، أن الشراكة تهدف إلى توسعة مجمع "بروج" في الرويس، ليصبح بذلك أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.

وذكر أنه بعد إتمام أشغال إنشاء بروج 4، سيصبح المجمع في الرويس جاهزا لتوفير المواد الأولية لمنطقة "تعزيز للصناعات الكيماوية".