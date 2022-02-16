"أنعام القابضة": استحواذ محتمل على مبنى "المكاتب الخاصة" بـ325 مليون ريال

أعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ملاك مباني المكاتب الخاصة الواقعة في مدينة جدة، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من مبنى المكاتب الخاصة، بقيمة إجمالية تبلغ 325 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن مشروع المكاتب الخاصة، يقع في واحد من أكثر المواقع حيوية في مدينة جدة في شارع الأمير سلطان بين شارع التحلية والروضة مقابل مدينة الخطوط السعودية محاطا بأربعة شوارع رئيسة.

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وأضافت أن هذا الاستحواذ يهدف إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في القطاع العقاري المدر للدخل والذي يمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

ووفقا للبيان، يبدأ العمل بمذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها، اليوم الموافق 16 فبراير ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

واتفق الطرفان على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون العرض المقدم من الطرف المشتري لاستحواذ أو شراء حصة 100% من ممتلكات حصص الشركاء بمبلغ 325 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وسيتم دفع قيمة الاستحواذ بنسبة 51% من ثمن الشراء تدفع عند توقيع اتفاقية الشراء واتفاقية الشركاء وافراغ نسبة المشتري من ملكية مبنى المكاتب الخاصة.

كما سيتم دفع 49% في نهاية شهر ديسمبر من العام 2023 كحد أقصى.