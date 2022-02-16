"الشايع" الكويتية تقيم امتياز "ستاربكس" الخاص بها بـ15 مليار دولار

قيمت مجموعة الشايع الكويتية امتياز مجموعة ستاربكس الخاص بها في المنطقة بـ 15 مليار دولار.

كانت المجموعة قد ذكرت في نوفمبر الماضي أنها تدرس بيع حصة أقلية في امتياز شركة ستاربكس الذي يمتد من منطقة الخليج إلى روسيا.

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وأضافت الشركة أنها تعمل مع جي بي مورغان في صفقة محتملة وإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص بيع الحصة.

وتأسست شركة الشايع قبل أكثر من 130 عاما وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

ويضم امتياز الشايع أكثر من 1700 منفذ لبيع منتجات ستاربكس، وهي أكبر امتياز لشركة الشايع.

افتتحت شركة الشايع أول ستاربكس لها في الكويت في عام 1999 ثم وسعت العلامة التجارية لاحقًا عبر تركيا في عام 2003 وروسيا في عام 2007. وهي تقدم الآن ستاربكس في 14 سوقًا وتتوقع تشغيل 1750 متجرًا بحلول نهاية عام 2021.

تدير المجموعة أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. تشمل بصمتها الرقمية أيضًا أكثر من 100 موقع وتطبيق.

توظف الشركة أكثر من 50000 شخص وتضم H&M وThe Body Shop في محفظتها الإقليمية، وفقًا لموقعها على الويب.