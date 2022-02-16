.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الغاز والتصنيع" تستحوذ على 55% من "الناقل الأفضل" بـ 29 مليون ريال

  • الخط
شعار شركة الغاز والتصنيع الأهلية جديد
شعار شركة الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

"الغاز والتصنيع" تستحوذ على 55% من "الناقل الأفضل" بـ 29 مليون ريال

أتمت عملية الفحص النافي للجهالة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية شراء حصص مع محمد بن مناحي بن منير البقمي بغرض الاستحواذ على ما نسبته 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز بصفقة إجمالية تبلغ قيمتها 29.1225 مليون ريال وذلك بعد إتمام إجراءات التقييم والدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشار المالي والمستشار القانوني للشركة.

وذكرت الشركة أن قيمة الصفقة تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة الناقل الأفضل للغاز.

وأضافت في بيان لـ "تداول" السعودية أن الاتفاقية مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة و أي موافقات نظامية أخرى، كما تتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قبل البائعين في مثل هذه الصفقات.

"الغاز والتصنيع": مفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة الناقل الأفضل للغاز أسواق المال سوق السعودية "الغاز والتصنيع": مفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة الناقل الأفضل للغاز

وأوضحت أن تمويل قيمة الصفقة سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة وتدفقاتها النقدية.

يتمثل نشاط شركة الناقل الأفضل للغاز في شراء الغاز المعبأ في أسطوانات والأسطوانات الفارغة وملحقاتها من شركة الغاز والتصنيع الأهلية و إعادة بيعها للمستهلك النهائي.

وبلغت إيرادات شركة الناقل في عام 2019 نحو 24,237,195 ريال، وفي عام 2020 نحو 39,133,232 ريال، وفي 2021 نحو 39,904,617 ريال.

وبلغ صافي ربح شركة الناقل في 2019 نحو 600,405 ريال، وفي 2020 نحو 5,083,899 ريال، وفي 2021 نحو 5,549,782 ريال.

وقالت شركة الغاز إن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمام عملية الشراء كونها مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى، وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو
اكتشف المزيد