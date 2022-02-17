الشركات الناشئة بالمنطقة تجمع 247 مليون دولار في يناير

حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 247 مليون دولار في 46 صفقة بنسبة زيادة 20% خلال يناير 2022، مقارنةً بالشهر الماضي وبنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 474% مقارنةً بالعام الماضي وهو ما يمثل بدايةً مبشرة للعام 2022، وفقاً لتقرير "ومضة" بالتعاون مع "الموجز الرقمي"، اليوم الخميس.

وبشأن عدد الصفقات، استمرت 3 دول في الصدارة هي السعودية بعدد 15 صفقة، ومصر 11 صفقة، بالإضافة إلى الإمارات 9 صفقات، لكن بالنظر إلى قيمة التمويل فقد كان المشهد في الشهر الماضي أكثر تنوعًا.

مادة اعلانية

وحصلت دولة البحرين على أعلى قيمة تمويل بفضل جولة تمويل من السلسلة "ب" بقيمة 110 ملايين دولار والتي كانت من نصيب شركة Rain ما ساعد على وصول البحرين إلى الصدارة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بمبلغ 55.6 مليون دولار، ومصر في المركز الثالث بمبلغ 33 مليون دولار، والإمارات في المركز الرابع بمبلغ 24.4 مليون دولار، وحصل العراق على المركز الخامس بعد حصول الشركات الناشئة العراقية على مبالغ تمويل بقيمة 15 مليون دولار وهو مبلغ يحطم الأرقام القياسية في العراق.

بجانب شركة Rain، فقد شملت الجولات التمويلية الضخمة المنصة البنكية السعودية المفتوحة Lean والتي حصلت على تمويل بقيمة 33 مليون دولار في جولة تمويلية بقيادة Seqouia Capital India. أما Brimore الشركة المصرية الناشئة العاملة في مجال التجارة الاجتماعية فقد حصلت على تمويل قدره 25 مليون دولار، وحصلت Qlub الإماراتية التي تقدم حلول دفع سريعة للمطاعم على 17 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى حصول الشركة الناشئة Baly على تمويل بقيمة 10.5 مليون دولار بدعم من Rocket Internet، وهو أكبر مبلغ تمويل تحصل عليه شركة ناشئة في العراق، تعمل الشركة في مجال حجز سيارات الأجرة ومن المتوقع أن يتحول تطبيقها قريبًا إلى تطبيق متعدد الاستخدامات.

تستمر صفقات المراحل المبكرة في السيطرة على المشهد التمويلي من حيث عدد الصفقات؛ فمن بين 46 صفقة تمت 28 صفقة في مراحل البذرة وما قبل البذرة. تجدر الإشارة إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في تمويل البذرة إلى 1.15 مليون دولار.

وإذا ما نظرنا إلى القطاعات، فقد استمرت أنماط الاستثمار التي ظهرت العام الماضي إلى شهر يناير هذا العام، مع وجود قطاع التقنيات المالية في الصدارة بفضل الجولات الضخمة التي حصلت عليها شركات Rain وLean وQlub.

وقد نجح قطاع التقنيات المالية وحده الشهر الماضي في جذب ما يزيد على نصف مبالغ التمويل، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية وتقنيات الطعام، وقد استفاد قطاع تقنيات الطعام من زيادة الشركات الفاعلة في التجارة السريعة والبقالة الإلكترونية، أما فيما يخص عدد الصفقات فقد كانت الأعداد متساوية في قطاعي التقنيات المالية وتقنيات الطعام.

علاوةً على ذلك، شهد الشهر الماضي موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ واستخدمت الشركات الناشئة مبالغ التمويل التي حصلت عليها العام الماضي في الاستحواذ على شركات أخرى موجودة داخل المنطقة وفي مناطق أخرى أبعد.

تشمل صفقات الاستحواذ الشركة السعودية Foodics التي استحوذت على الشركة الأردنية POSRocket والشركة الإماراتية Huspy التي استحوذت على Home Matters العاملة في مجال استشارات الرهن العقاري للأعمال التجارية في الإمارات والمملكة المتحدة، واستحوذت الشركة الكويتية COFE على الشركة الإماراتية Sippy Beans.

بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأجانب 31 مستثمرًا شاركوا في 17 صفقة، وقد تصدر المستثمرون من الولايات المتحدة المشهد بعد مشاركتهم في 12 صفقة تلاهم المستثمرون الألمان في المركز الثاني بعد مشاركتهم في 3 صفقات.

أما فيما يخص نصيب النساء المؤسِّسات من تمويل رأس المال المخاطر فبلغ أقل من 1% بعد أن كان 1.6% الشهر الماضي. واستحوذت الشركات التي يديرها الرجال على التمويل بنسبة 96% من قيمة التمويل، وحصلت الشركات التي يديرها فريق مشترك من الرجال والنساء على 5.2% من التمويل.

لم تفصح 10 شركات ناشئة الشهر الماضي عن مبالغ التمويل التي حصلت عليها ومنها Splendapp وCrafty Workshop وOBM Education وSuper fny وTalpedia وHamples وDouk Supply وSavii وSquaio. ووفقًا لتقديرات التقرير المتحفظة، فإنهم حصلوا على مبلغ 100 ألف دولار وحصلت الشركة المغربية Chari على مبلغ من "سبعة أرقام" لم تفصح عنه.