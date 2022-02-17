"المركز" الكويتية تتحول للربحية في 2021 بـ 15 مليون دينار

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المركز المالي الكويتي في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 72%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، لتسجل نحو 1.2 مليون دينار.

ومع ذلك، تحولت المركز إلى الربحية خلال العام الماضي بأكمله لتسجل أرباحا صافية بقيمة 15 مليون دينار، مقارنة بخسائر تجاوزت 1.7 مليون دينار في 2020.

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وعزت الشركة الأرباح السنوية إلى ارتفاع القيمة العادلة للأصول بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.