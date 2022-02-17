بورصة الكويت
"المركز" الكويتية تتحول للربحية في 2021 بـ 15 مليون دينار
أرباحها في الربع الرابع تراجعت 72%
تراجعت الأرباح الصافية لشركة المركز المالي الكويتي في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 72%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، لتسجل نحو 1.2 مليون دينار.
ومع ذلك، تحولت المركز إلى الربحية خلال العام الماضي بأكمله لتسجل أرباحا صافية بقيمة 15 مليون دينار، مقارنة بخسائر تجاوزت 1.7 مليون دينار في 2020.
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وعزت الشركة الأرباح السنوية إلى ارتفاع القيمة العادلة للأصول بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
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