3 شركات صينية ضمن أفضل 5 علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية

أفاد تقرير صادر عن شركة أبحاث سوق التكنولوجيا "كاناليس"، نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأن ثلاث علامات تجارية صينية للهواتف الذكية هي "شياومي" و"أوبو" و"فيفو"، جاءت من بين أفضل خمس علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية من حيث الشحنات خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن "شياومي" احتلت المركز الثالث، حيث ارتفعت شحناتها في العام 2021 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 191.2 مليون وحدة.

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وتبعتها رابعا علامة "أوبو" بـ145.1 مليون وحدة، بزيادة 22% على أساس سنوي، فيما جاءت "فيفو" في المركز الخامس مع 129.9 مليون وحدة في العام 2021.

وأشار التقرير إلى تصدر شركة "سامسونغ"، القائمة بما يقرب من 275 مليون العام الماضي، بينما احتلت شركة "أبل" المركز الثاني بـ230 مليون.

وبيّن التقرير أن موردي الهواتف المحمولة، شحنوا 1.35 مليار وحدة من الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ7% على أساس سنوي، ليقترب العدد من 1.37 مليار وحدة للعام 2019.