"أنابيب السعودية" تعود للربحية في 2021.. وتحقق 930 ألف ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الموحدة السنوية لعام 2021.

وقالت الشركة، في بيان لـ "تداول" السعودية، إنها حققت صافي ربح قدره 930 ألف ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بصافي خسارة بلغ 34.48 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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وعزت الشركة، التحول للربحية إلى تسجيل ربح من العمليات غير المستمرة بلغ 18.92 مليون ريال في السنة المالية 2021 مقارنة بتسجيل خسارة من العمليات غير المستمرة بلغت 1.36 مليون ريال في السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الربح المحقق من بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.

وأشارت أيضا إلى انخفاض المصاريف الإدارية الى 27.47 مليون ريال في السنة المالية 2021 من 41.63 مليون ريال في السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض التكاليف الهيكلية وتعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

كما ارتفع الربح الإجمالي الى 27.33 مليون ريال في السنة المالية 2021 من 19.14 مليون ريال في السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تحسين الكفاءة الصناعية وتخفيض تكاليف الإنتاج.

وسجلت الشركة إيرادات أخرى بلغت 3.19 مليون ريال في السنة المالية 2021 مقابل مصاريف أخرى بلغت 0.34 مليون ريال في السنة المالية 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عكس بعض المخصصات الزائدة في السنة المالية 2021.

كان مقابل هذه التغيرات الايجابية تسجيل صافي خسارة في الشركة الزميلة، العالمية للأنابيب، والتي بلغت حصة الشركة منها 5.23 مليون ريال في السنة المالية 2021 مقارنة بحصة في صافي أرباح بلغت 4.77 مليون ريال في السنة المالية 2020.

وسجلت الأنابيب السعودية تدفقا نقديا حرا موجب بلغ 55.20 مليون ريال في السنة المالية 2021 مقابل 31.23 مليون ريال في السنة المالية 2020.

وانخفض صافي الدين إلى 127.98 مليون ريال كما في نهاية السنة المالية 2021 من 217.24 مليون ريال كما في نهاية السنة المالية 2020. يعكس هذا التحسن تدابير الانضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التي تنفذها الشركة، بالإضافه للمبلغ المتحصل من بيع الأصول التشغيلية الرئيسية للشركة التابعة المملوكة بالكامل، شركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة.