طيران
"ايرباص" تعوض خسائر كورونا.. حققت 4.2 مليار يورو أرباحاً في 2021
سلمت 611 طائرة تجارية في 2021
أعلنت ايرباص الخميس أنها حققت أرباحا صافية بلغت 4,2 مليارات يورو في 2021، وهي السنة التي شهدت تزايدا في وتيرة إنتاجها وتكيف مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية مع الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وقالت المجموعة التي سلمت 611 طائرة تجارية في 2021، بزيادة نسبتها 8% عن السنة التي سبقتها، إنها تتوقع زيادة في إنتاجها وتنوي تسليم 720 طائرة في 2022.
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وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 1.1 مليار يورو بسبب وباء كورونا الذي أوقف طائرات العالم عن العمل، في الوقت الذي أجلت فيه شركات الطيران استلام الطائرات أو شراء طائرات جديدة.
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