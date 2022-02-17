"إيرباص" تعود للتهدئة في النزاع مع الخطوط القطرية.. وهذا ما قالته

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس، إن الشركة تأمل في التوصل إلى حل ودي للنزاع مع الخطوط الجوية القطرية، بشأن الأضرار التي لحقت بسطح طائرات الركاب "إيه 350"، ذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتخوض الشركتان نزاعا منذ أشهر حول تآكل طلاء الطائرات وتراجع الحماية من الصواعق في الأمد الطويل، وهي مشكلة أقرت "إيرباص" بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على أنها لا تعرض سلامة الطائرة للخطر.

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وتمثل تصريحات اليوم عودة للتهدئة، بعد أن أعلنت "إيرباص" الشهر الماضي، أنها ألغت عقدا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "إيه321 نيو"، التي تحتاجها الشركة لتدشين مسارات جديدة، مما قد يفاقم خلافاً مع أحد أكبر عملاء الشركة يتعلق بطائرات "إيه 350" الأكبر حجما.

ويتوقع أن توسع الخطوة هوة الخلاف الذي اقترب من صدام نادر في ساحة القضاء مع تحديد موعد لجلسة إجرائية هو 26 أبريل في لندن، لنظر دعوى قضائية تطالب فيها الخطوط القطرية بأكثر من 600 مليون دولار تعويضا من "إيرباص" بسبب عيوب في طلاء وسطح طائرات من طراز إيه "350".

وذكرت مصادر مطلعة على الأمر، أن "إيرباص" كشفت عن إلغاء عقد طائرات "إيه 320 نيو" في وثيقة أولية للمرافعات قُدمت خلال جلسة تحديد موعد نظر نزاع طائرات "إيه 350" في دائرة تابعة للمحكمة العليا في بريطانيا.