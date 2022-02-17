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"جادكو" تقترض 186 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية

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الجوف الزراعية- الصورة من موقع الشركة
مصنع تابع لشركة الجوف الزراعية
سوق السعودية

"جادكو" تقترض 186 مليون ريال من صندوق التنمية الزراعية

لتمويل إنشاء مصنع أصابع البطاطس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو" اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة 186 مليون ريال.

وذكرت الجوف الزراعية في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة التمويل 10 سنوات، ويسدد القرض على 10 أقساط سنوية تبدأ في 7 فبراير 2025 وتنتهي في 7 فبراير 2034، وفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي رهن جزء من أرض الشركة وأصول مصنع أصابع البطاطس الجديد.

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وأوضحت أن الهدف من التمويل إنشاء مصنع أصابع البطاطس.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

كان مجلس إدارة الجوف الزراعية قد وافق في ديسمبر 2020 على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية، بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال، إلا أنها أعلنت بعد ذلك عن ارتفاع تكلفة المصنع إلى نحو 192 مليون ريال.

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