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"سدافكو" تعتزم بناء مستودع جديد في مكة المكرمة بـ 27 مليون ريال

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سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" تعتزم بناء مستودع جديد في مكة المكرمة بـ 27 مليون ريال

على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لمدة 20 عاماً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، اليوم الخميس، عن بناء مستودع جديد للشركة في مدينة مكة المكرمة بتكلفة تقديرية نحو 27 مليون ريال.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن مجلس إدارتها وافق على تكليف الإدارة التنفيذية بالمضي قدماً في بناء مستودع بمدينة مكة المكرمة على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لمدة 20 عاما تبدأ من 10 رمضان 1441هـ ومساحتها 8,009 أمتار مربعة بالمدينة الصناعية بمكة المكرمة.

وأضافت أن المستودع الجديد سوف يحل محل المستودع المستأجر الحالي، وسيوفر هذا المستودع حلول بنية تحتية طويلة الأجل لكل من عمليات التوزيع واللوجستيات مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في المستقبل.

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وأوضحت "سدافكو" أن التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع هو الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر مالي على النمو والتوفير في الفترات القادمة، وأن يكون له تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله بالربع الثاني من 2023.

وأشارت "سدافكو" إلى أنه حتى تاريخه لم يتم ترسية المشروع على جهة منفّذة، وسيتم الإفصاح عن ذلك لاحقاً.

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