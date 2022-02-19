ناس الكويتية ترفع حصتها في مينزيس 19% لـ 43.6 مليون دولار

أعلنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) الكويتية أنها زادت حصتها في شركة جون مينزيس مقابل 32.1 مليون جنيه إسترليني (43.61 مليون دولار)، مما رفع ملكيتها الإجمالية إلى حوالي 19%، وذلك قبل أسابيع من الموعد النهائي لتقديم عرض استحواذ آخر على الشركة البريطانية لخدمات المطارات.

وقالت الشركة الكويتية إنها اشترت حصة أخرى من أسهم جون مينزيس بلغت 5.8% بسعر 605 بنسات للسهم.

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وأصبحت ناس أكبر مساهم في شركة جون مينزيس بعد أسبوع من رفض الشركة التي يبلغ عمرها 188 عاما ومقرها إدنبرة عرضا بقيمة أقل.

وبموجب اللوائح البريطانية، يجب أن تكون العروض المستقبلية لناس لشراء أسهم شركة جون مينزيس أعلى من 605 بنسات للسهم.

وأمام ناس الوحدة التابعة لشركة أجيليتي الكويتية حتى 9 مارس لتقرر ما إذا كانت ستقدم عرضا آخر للشركة البريطانية أو تنسحب.

وقالت مينزيس، التي تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والمعاونة الأرضية والصيانة وتعمل في حوالي 37 دولة، إنها لم تتلق عرضا آخر من ناس.