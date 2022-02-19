.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ناس الكويتية ترفع حصتها في مينزيس 19% لـ 43.6 مليون دولار

  • الخط
NAS
عمليات تابعة لشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) الكويتية
طيران

ناس الكويتية ترفع حصتها في مينزيس 19% لـ 43.6 مليون دولار

قبل أسابيع من الموعد النهائي لتقديم عرض استحواذ آخر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) الكويتية أنها زادت حصتها في شركة جون مينزيس مقابل 32.1 مليون جنيه إسترليني (43.61 مليون دولار)، مما رفع ملكيتها الإجمالية إلى حوالي 19%، وذلك قبل أسابيع من الموعد النهائي لتقديم عرض استحواذ آخر على الشركة البريطانية لخدمات المطارات.

وقالت الشركة الكويتية إنها اشترت حصة أخرى من أسهم جون مينزيس بلغت 5.8% بسعر 605 بنسات للسهم.

وأصبحت ناس أكبر مساهم في شركة جون مينزيس بعد أسبوع من رفض الشركة التي يبلغ عمرها 188 عاما ومقرها إدنبرة عرضا بقيمة أقل.

وبموجب اللوائح البريطانية، يجب أن تكون العروض المستقبلية لناس لشراء أسهم شركة جون مينزيس أعلى من 605 بنسات للسهم.

وأمام ناس الوحدة التابعة لشركة أجيليتي الكويتية حتى 9 مارس لتقرر ما إذا كانت ستقدم عرضا آخر للشركة البريطانية أو تنسحب.

وقالت مينزيس، التي تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات التزود بالوقود والمعاونة الأرضية والصيانة وتعمل في حوالي 37 دولة، إنها لم تتلق عرضا آخر من ناس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من مشكلات اجتماعية بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر مخاوف من مشكلات اجتماعية بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر
اكتشف المزيد