.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح الرياض للتعمير ترتفع 39% إلى 318 مليون ريال في 2021

  • الخط
شركة الرياض للتعمير
شركة الرياض للتعمير
سوق السعودية

أرباح الرياض للتعمير ترتفع 39% إلى 318 مليون ريال في 2021

مقابل 227.9 مليون ريال في 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة نمواً في صافي الربح بنسبة 39%.

وبلغ صافي الربح 318.3 مليون ريال العام الماضي، مقابل 227.9 مليون ريال في 2020.

وحققت الإيرادات نمواً بنسبة 5.55% لتصل إلى 250.9 مليون ريال، مقابل 237.7 مليون ريال خلال عام 2020.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة وارتفاع الإيرادات التشغيلية والتأجيرية، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 50 هللة لكل سهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2021، إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول البالغ ريالا واحدا لكل سهم وبذلك يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2021 نحو 1.50 ريال لكل سهم.

ويصل إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه عن النصف الثاني نحو 88.9 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات
اكتشف المزيد