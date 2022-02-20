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أرباح "سليمان الحبيب" ترتفع 30% إلى 1.4 مليار ريال في 2021

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مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة سليمان الحبيب
سوق السعودية

أرباح "سليمان الحبيب" ترتفع 30% إلى 1.4 مليار ريال في 2021

مقابل 1.055 مليار ريال خلال عام 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021.

وأظهرت بيانات المجموعة في تداول السعودية أن صافي أرباحها ارتفعت 30% إلى 1.376 مليار ريال، مقابل 1.055 مليار ريال خلال عام 2020.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23.7% لتصل إلى 7.25 مليار ريال، مقابل 5.86 مليار ريال خلال 2020.

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ويعود النمو في الإيرادات خلال العام 2021 إلى النمو في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى استمرار النمو في إيرادات مستشفى الخبر، مما انعكس إيجابا بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيان الشركة.

وارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال العام 2021 بمبلغ 354.26 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ 1,846.54 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 23.74%، بينما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) عند هامش 25.47%.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المجموعة عن توزيع أرباح نقدية قيمتها 245 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من 2021.

وتبلغ حصة السهم من التوزيعات نحو 0.7 ريال لكل سهم.

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