النهدي الطبية تبدأ إجراءات طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية

أعلنت شركة الأهلي المالية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية الطرح العام الأولي المحتمل لشركة النهدي الطبية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة، وفقا لبيان اليوم الأحد.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 19 ديسمبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 39,000,000 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 29 ديسمبر 2021. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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وتخطط "النهدي الطبية" لجمع نحو 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) من هذا الطرح الذي قد يكون أكبر إدراج في السعودية منذ طرح "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام في عام 2019.

وعينت شركة النهدي الطبية الوحدة المحلية لبنك HSBC وذراع بنوك الاستثمار التابع للبنك الأهلي السعودي، لإدارة بيع حصة 30% من الشركة في سوق الأسهم السعودية.

وأشارت مصادر إلى أن الشركة تسعى للحصول على تقييم يصل إلى نحو 16 مليار ريال في الطرح العام الأولي.

الجدير بالذكر أن شركة النهدي الطبية مملوك نصفها من قبل شركة الاستثمار "سدكو القابضة" التي يقع مقرها في جدة.