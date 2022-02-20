بورصة الكويت
كامكو الكويتية تتحول للربحية بـ2.1 مليون دينار في الربع الرابع
قياسا على خسائر بـ 1.3 مليون دينار قبل عام
سجلت شركة كامكو للاستثمار، أرباحا بقيمة 2.1 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، قياسا على خسائر 1.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2020.
وعزت الشركة، تسجيلها للأرباح إلى زيادة في إيرادات الأتعاب وصافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة، وفق بيان الشركة على موقع بورصة الكويت.
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وعلى أساس سنوي، سجلت الشركة أرباحا بواقع 10.3 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع خسائر بـ2.7 مليون دينار في عام 2020.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.
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