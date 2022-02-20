.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كامكو الكويتية تتحول للربحية بـ2.1 مليون دينار في الربع الرابع

  • الخط
بورصة الكويت

كامكو الكويتية تتحول للربحية بـ2.1 مليون دينار في الربع الرابع

قياسا على خسائر بـ 1.3 مليون دينار قبل عام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت شركة كامكو للاستثمار، أرباحا بقيمة 2.1 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، قياسا على خسائر 1.3 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2020.

وعزت الشركة، تسجيلها للأرباح إلى زيادة في إيرادات الأتعاب وصافي الربح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة، وفق بيان الشركة على موقع بورصة الكويت.

وعلى أساس سنوي، سجلت الشركة أرباحا بواقع 10.3 مليون دينار في العام الماضي، مقارنة مع خسائر بـ2.7 مليون دينار في عام 2020.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس لكل سهم عن العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات
اكتشف المزيد