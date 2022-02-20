مصرف الراجحي يعتزم رفع رأسماله 60% إلى 40 مليار ريال بأسهم منحة

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي في اجتماعه بالتمرير، يوم الخميس الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وقال مصرف الراجحي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 40 مليار ريال بدلاً من 25 مليار ريال، بنسبة زيادة 60%.

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وأضاف أن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 4 مليارات سهم مقابل 2.5 مليار سهم قبل الزيادة.

وأوضح المصرف أنه يهدف من الزيادة تعزيز موارده مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف والذي سيتم تحديده لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

كانت النتائج المالية لمصرف الراجحي، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 39.16% بعد الزكاة والضريبة، إلى 14.7 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال في 2020.