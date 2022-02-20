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"السعودي الألماني": مستشفى جديد في دبي بتكلفة 450 مليون درهم

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أحد مستشفيات السعودي الألماني
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"السعودي الألماني": مستشفى جديد في دبي بتكلفة 450 مليون درهم

يضم 200 سرير.. ويقع في "مردف"

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، عزمها افتتاح مستشفى جديد يضم 200 سرير في منطقة "مردف" بدبي بتكلفة 450 مليون درهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الرئيسة التنفيذية الإقليمية للمجموعة، الدكتورة ريم عثمان، قولها إن القطاع الصحي في دولة الإمارات يملك مقومات كبيرة وبنية تحتية متميزة، لافتة إلى أن الإمارات تعد وجهة جاذبة للاستثمارات، خصوصا الصحية بفضل ما تتمتع به من أمن واستقرار شامل على كافة المستويات.

وأضافت عثمان، أنه من المخطط أن يتم افتتاح المشروع العام المقبل، مشيرة إلى أن المستشفى سيقدم خدماته بأحدث التقنيات والمعدات الطبية والخبرة الرقمية لتعزيز الرعاية الطبية للمرضى وتقديم أفضل خدمات صحية لهم.

وأوضحت أنه بافتتاح المستشفى في منطقة "مردف" سيكون لدى مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات ستة مستشفيات، إضافة إلى ثلاثة مراكز تخصصية من المتوقع افتتاحها نهاية العام الجاري.

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