المتحدة للتأمين: غداً توزيع تعويض حملة حقوق الأولوية بـ15.1 مليون ريال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتبارا من يوم غد، الموافق 21 فبراير 2022.

أفادت المجموعة في بيان على "تداول السعودية" أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور، يصل إلى أكثر من 15.1 مليون ريال.

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وأوضحت أن طريقة تسليم التعويض، ستكون من خلال إيداع الشركة المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.

وبيّنت في الوقت نفسه أنه بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوافر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو التواصل معها.