"هيرميس": إتمام إصدار سندات توريق لصالح "مصر إيطاليا" بـ794 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "مصر إيطاليا العقارية"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة مليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لشركة "مصر إيطاليا القابضة".

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وتم طرح السندات على ثلاث شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين، في حين أن الثانية والثالثة سيتم توزيعهما وفقا لعائدات المحفظة.

وتبلغ قيمة الشريحة "A" نحو 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%.

وأما قيمة الشريحة "B" تبلغ 420.8 مليون جنيه ومدتها ثلاث سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، بينما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها خمس سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية "هيرميس"، مصطفى جاد، إن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين، ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق ترتيب وإصدار الدين، حيث تواصل "هيرميس" تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية.

وأضاف جاد أن هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية "هيرميس" للحلول التمويلية في أكتوبر الماضي، إضافة إلى اتفاقية أخرى في نوفمبر الماضي مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب المنازل.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر إيطاليا العقارية"، محمد هاني العسال، عن اعتزازه بأن الشركة هي أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تقوم بإصدار سندات توريق من خلال المجموعة المالية "هيرميس".

وذكر أن نمو محفظة الشركة يرتبط بشكل وثيق بالشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك في إطار خطط النمو الطموحة التي تتبناها الشركة، مشيرا إلى هذا الإصدار سينعكس أثره الإيجابي على القوائم المالية للشركة وسيسهم في تحقيق التزامنا تجاه العملاء وذلك عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.

وقامت المجموعة المالية "هيرميس" بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.

كما شارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلًا من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.