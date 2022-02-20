"وقت اللياقة" تفتتح مركزاً رياضياً في نجران

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز رياضي إكسبرس جديد للرجال ومنخفض التكلفة، ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة نجران وذلك في يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022.

وقالت "وقت اللياقة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المركز يعمل بنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة، وسيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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وأضافت أن هذا المركز يعتبر التاسع عشر الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020.

وسوف يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2022.

يقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس"، على طريق الملك سعود حي المخيم في مدينة نجران، وتبلغ مساحته الإجمالية 1020 مترا مربعا.

وبذلك يصل إجمالي عدد مراكز "وقت اللياقة" العاملة داخل وخارج المملكة إلى 148 هذا وسيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.