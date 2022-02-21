نمو أرباح "الاتصالات السعودية" في 2021 بنسبة 2.87% لـ11.3 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، الفصلية بنسبة طفيفة في الربع الرابع من 2021، بلغت 0.8% إلى 2.61 مليار ريال، مقابل 2.59 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وخلال عام 2021، نمت أرباح الشركة بنسبة 2.87% لتصل إلى 11.31 مليار ريال، مقابل 10.99 مليار ريال في 2020.

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وقالت "إس تي سي"، في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن ارباحها التشغيلية ارتفعت خلال 2021، إلى 13.1 مليار ريال، مقابل 12.7 مليار ريال في 2020، بنمو 3.1%.

وذكرت أن ارتفاع أرباحها السنوية خلال عام 2021م بمبلغ 316 مليون ريال مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسي إلى أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4.464 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكلفة الإيرادات بمبلغ 4.624 مليون ريال.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بمبلغ 557 مليون ريال، ويعود ذلك لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 590 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 321 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 354 مليون ريال، كما انخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 130 مليون ريال.

وسجلت الاتصالات السعودية إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ (493) مليون ريال مقارنة بمبلغ (375) مليون ريال في العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (778) مليون ريال مقابل 53 مليون ريال، وانخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 36 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي مكاسب أخرى بمبلغ 790 مليون ريال مقابل 425 مليون ريال، والتي تعود بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم الوحدات الاستثمارية لصندوق اس تي في لرأس المال الجريء، وصافي إيرادات (مصاريف) أخرى بمبلغ 50 مليون ريال مقابل (43) مليون ريال.

كما انخفضت تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 287 مليون ريال، وكذلك انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 5 مليون ريال.