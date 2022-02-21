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الخطوط الكويتية ترفع حجم طلبية من إيرباص إلى 31 طائرة

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الخطوط الكويتية
اقتصاد الكويت

الخطوط الكويتية ترفع حجم طلبية من إيرباص إلى 31 طائرة

بقيمة 3 مليارات دولار

الكويت – رويترز

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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي، إن الشركة رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، مشيرا إلى أن الصفقة الجديدة تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار.

وأضاف رزوقي خلال مؤتمر اليوم الاثنين، أن الطلبية تتضمن شراء 9 طائرات "إيرباص إيه 320 نيو" و6 طائرات من طراز إيه321 نيو.

وتتضمن الطلبية أيضا 3 طائرات من طراز إيه321نيو إل.آر، و4 طائرات إيه330-800نيو، و7 طائرات إيه330-900نيو، وطائرتين إيه350-900.

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وكان رزوقي قال في نوفمبر/تشرين الثاني إن الخطوط الجوية الكويتية تسعى للحصول على طائرات قادرة على القيام برحلات أطول دون توقف لتتوسع في أوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الشمالية.

وأشار رزوقي خلال المؤتمر إلى أن 90%؜ من طائرات إيرباص المطلوبة ستكون قد تم استلامها في 2026 و100%؜ في 2028.

وأوضح أن الصفقة الجديدة ستحقق 200 مليون دولار وفرا للخطوط الجوية الكويتية.

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