بنك "ساب" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ3.6% عن النصف الثاني من 2021

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بإجمالي 740 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 2.05 مليار سهم.

وقال "ساب" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.36 ريال بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.6%.

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وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الإعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كان البنك السعودي البريطاني "ساب"، اليوم الأربعاء، قد تحول إلى الربحية في 2021، بصافي 3.2 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 4.168 مليار ريال خلال عام 2020.