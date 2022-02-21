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جرير للتسويق تفتتح معرضاً في جدة باستثمارات 115 مليون ريال

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جرير مناسبة
فرع لمكتبة جرير
سوق السعودية

جرير للتسويق تفتتح معرضاً في جدة باستثمارات 115 مليون ريال

يظهر أثره المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2022

دبي - العربية.نت

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قالت شركة جرير للتسويق إن مكتبة جرير افتتحت اليوم الاثنين معرضاً جديداً لها على طريق الأندلس بحي الرويس بمحافظة جدة، هو المعرض رقم 60 لمكتبة جرير في السعودية، ورقم 68 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

وأضافت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، أن مساحة المعرض تبلغ 4,324 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 74% من إجمالي الموظفين.

وأوضحت أن المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية تبلغ 14,478 مترا مربعا، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المبنى 115 مليون ريال.

وتوقعت ظهور الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2022.

وأشارت إلى أن هذا المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2022.

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