ساسكو توقع تمويلاً إسلامياً بـ 504 ملايين ريال مع بنك الرياض
التمويل يسدد على 10 سنوات متضمنة 3 سنوات فترة سماح
أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن إجمالي قيمة التسهيلات تبلغ 504 ملايين ريال، منها تمويل طويل الأجل بقيمة 450 مليون ريال، وحد التحوط بقيمة 54 مليون ريال.
وذكرت الشركة أن التمويل يسدد على 10 سنوات متضمنة 3 سنوات فترة سماح.
يكمن الهدف من وراء التمويل طويل الأجل في تمويل جزء من الاستحواذ على 80% من رأسمال شركة خدمات النفط المحدودة بقيمة 1.1 مليار ريال، وفقا للشركة.
وذكرت أن حد التحوط تستهدف منه الشركة التحوط من مخاطر تقلبات معدلات الربح العائمة وتثبيت معدل الربح.
وأوضحت الشركة أنها قامت بالتوقيع على الاتفاقية أمس الأحد.
-
أرباح ثوب الأصيل السنوية تتراجع 27.5% إلى 59 مليون ريالمقابل 82.39 مليون ريال خلال عام 2020 قصص اقتصادية
-
بيتكوين لن تصعد قبل نهاية 2024.. لهذا السبب!"الهالفينغ".. هكذا يمكن توقع اتجاه أشهر عملة مشفرة قصص اقتصادية
-
تذبذب أسعار النفط .. برنت يتحول للخسارة والخام الأميركي يتماسكبرنت يتراجع بعد أن لامس 95 دولارا للبرميل طاقة