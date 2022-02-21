صندوق الاستثمارات العامة يوقع أكبر عقد رياضي في المنطقة بـ 8 مليارات ريال

وقعت شركتان استثماريتان تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقيات استراتيجية مع 4 أندية سعودية بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال.

وأبرمت أمس شركة القدية للاستثمار، وشركة وسط جدة للتطوير أربعة عقود شراكة مع أربعة أندية رياضية وهي الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي مقابل 8 مليارات ريال لمدة عقدين من 2022 إلى 2042، حيث سيعزز العائد المالي من طموحاتها المستقبلية في ظل تأمين موارد ثابتة، بعد أن أصبح القطاع الرياضي قوة جذب للشركات الاستثمارية في ظل اهتمام ودعم غير محدود من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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ووقعت شركة القدية اتفاقيتين مع الهلال والنصر، لمدة 20 عاما، بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل ناد "مليارا ريال لكل ناد على مدار العقدين" مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام، حيث تتضمن الاتفاقية عددا من الامتيازات الرياضية للناديين الكبيرين، ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز مكانة القدية كعاصمة مستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة في السعودية.

ووقع عقد الشراكة عبدالله الداود عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في مركز التجربة والزوار في القدية.

وأعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقيتي شراكة مع الاتحاد، والأهلي لتكون بموجبهما شريكا استراتيجيا للناديين لـ20 عاما مقابل 100 مليون ريال سنويا لكل ناد، "مليارا ريال لكل ناد خلال العقدين"، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام، حيث يأتي توقيع الاتفاقيتين لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم لهما بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة وصولا إلى أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحقيق مجتمع أكثر حيوية، حيث تشتمل الاتفاقيتان على عدد من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل الشراكة الاستراتيجية بين شركة وسط جدة للتطوير مع الناديين بحضور أحمد السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، وأنمار الحائلي رئيس الاتحاد، وماجد النفيعي رئيس الأهلي، وفقا لما تناولته وسائل إعلام سعودية.