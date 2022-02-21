مساهمو العربية للأنابيب يقرون تخفيض رأسمالها بـ75% إلى 100 مليون ريال

وافق مساهمو الشركة العربية للأنابيب خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأحد، على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 75% ليصبح بعد التخفيض 100 مليون ريال بدلاً من 400 مليون ريال.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم بعد التخفيض يصبح 10 ملايين سهم مقارنة بعدد 40 مليون سهم قبل التخفيض.

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وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء نسبة 92.85% من الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 بنحو 323.12 مليون ريال.

وسيتم التخفيض عبر إلغاء 30 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 3 أسهم لكل 4 أسهم.

ويكون تاريخ التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سـجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.

وفي بيان منفصل قالت الشركة العربية للأنابيب، إن تخفيض رأس المال لغرض إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة وعليه تكون الخسائر المتراكمة نحو 39.9 مليون ريال تعادل نحو 39.9% من رأس المال وذلك حسب النتائج المالية في شهر سبتمبر 2021، وعليه قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض الخسائر المتراكمة والبالغة 39.9 مليون ريال عن طريق استخدام جزء من الاحتياطي النظامي، وبذلك يكون رصيد الخسائر المتراكمة 0%.

وقالت "تداول السعودية"، إنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة العربية للأنابيب على أساس سعر 69.80 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة العربية للانابيب في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأربعاء المُقبل.