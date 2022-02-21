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"أسلاك" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "إيه ون فينس العربية للصناعة"

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شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شعار شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

"أسلاك" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على "إيه ون فينس العربية للصناعة"

مملوكة لشركة إيه ون فينس دي إم سي سي الإماراتية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة إيه ون فينس دي إم سي سي الإماراتية للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة إيه ون فينس العربية للصناعة، شركة محدودة أجنبية، ومقرها الدمام السعودية والمملوكة بالكامل لشركة إيه ون فينس دي إم سي سي، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذه المذكرة تهدف إلى تحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بشأن عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.

وتفاهم الطرفين على تحديد قيمة الصفقة النهائية بعد الانتهاء من التقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة.

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ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وقالت "أسلاك" إن هذه الصفقة المحتملة تأتي كتوجه استراتيجي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم ربحيتها من خلال استثماراتها المتنوعة.

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