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مطار مومباي يعيّن بنوكاً لبيع سندات دولارية

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سندات
سيتم إصدار بحجم قياسي لأجل سبعة أعوام وربع العام بـ500 مليون دولار
شركات

مطار مومباي يعيّن بنوكاً لبيع سندات دولارية

لإعادة تمويل ديون قائمة ونفقات رأسمالية

دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة بنكية اليوم الاثنين، أن مطار مومباي الدولي، عيّن مجموعة من البنوك لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار الأميركي لإعادة تمويل ديون قائمة ونفقات رأسمالية.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أنه سيتم إجراء اتصالات بالمستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة اعتبارا من غد الثلاثاء، من خلال بنك "أكسيس"، وبنك "باركليز"، وبنك "دي.بي.إس"، و"دويتشه بنك"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"آي.إم.آي-إنتيسا سان باولو"، و"جيه.بي.مورجان"، و"ميزوهو سكيوريتيز"، و"إم.يو.إف.جي"، و"إس.إم.بي.سي نيكو"، و"سوسيتيه جنرال"، و"ستاندرد أند تشارترد".

وأوضحت الوثيقة أنه سيتبع ذلك إصدار بحجم قياسي لأجل سبعة أعوام وربع العام عادة بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار، وفقا لظروف السوق.

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