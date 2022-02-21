"ناس" الكويتية تحسن عرضها للاستحواذ على "جون مينزيس"

ذكرت شركة "جون مينزيس" اليوم، أن شركة "ناشيونال لخدمات الطيران" (ناس)، حسنت عرض استحواذها على شركة خدمات المطارات البريطانية، مما يجعل تقييمها عند نحو 559 مليون جنيه إسترليني (761.75 مليون دولار)، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الشركة التي مقرها إدنبرة، والتي سبق وأن رفضت عرضا أقل، إنها أوضحت لـ"ناس" الكويتية أنها ستكون مستعدة لدعم العرض الذي يبلغ عنده سعر السهم 608 بنسات، وذلك مع الخضوع لشروط معينة أخرى.

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وكانت "ناس" أفادت في وقت سابق، بأن العرض الذي تقدمت به لـلاستحواذ على "جون مينزيس"، وقوبل بالرفض، يمثل "القيمة الكاملة والعادلة" للشركة.

جاء ذلك بعد أيام من رفض الشركة البريطانية العرض الذي تبلغ قيمته 635 مليون دولار، قائلة إنه لا يمثل قيمتها الحقيقية ووصفته بأنه "انتهازي بشدة".

وأوضحت "ناس" أن عرضها شراء سهم الشركة البريطانية بسعر 510 بنسات، كان فرصة مقنعة لحملة أسهم "جون مينزيس" لتسييل استثمارهم في الأجل القريب، مضيفة أن إدارة الشركة لم تتواصل معها على نحو جاد.

يشار إلى "ناس" هي وحدة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية.