الصين تطالب البنوك بالإفصاح عن تعاملاتها مع "آنت غروب"

طلبت الهيئات التنظيمية الصينية، البنوك والشركات الحكومية بضرورة الإفصاح عن جميع انكشافاتها على شركة "آنت غروب" Ant Group غروب ذراع علي بابا المالية والمملوكة لقطب الأعمال الصيني جاك ما Jack Ma وبعد أكثر من عام على إلغاء الحكومة الصينية أكبر طرح عام أولي في التاريخ من قبل شركة Ant، بحجم 35 مليار دولار في نوفمبر من العام 2021.

لم تُظهر بكين أي تهاون في الحملة التي تصاعدت وتستهدف ما أسمتها الممارسات المضرة بالمنافسة في قطاع الإنترنت الصيني الآخذ بالازدهار.

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وخضعت إمبراطورية علي بابا التجارية لتدقيق مكثف في الصين وغرامات قياسية منذ أن انتقد مؤسسها الملياردير جاك ما علنا الأجهزة التنظيمية في البلاد، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وتراجعت أسهم علي بابا، المالكة لثلث شركة آنت غروب، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة هونغ كونغ بنسبة 5.1% لتقترب إلى مستوياتها السعرية عند الإدراج في تلك البورصة عام 2019.

وجاك ما، الذي ظل بعيداً عن الأنظار منذ أن فرضت السلطات حملة على إمبراطوريته التجارية مترامية الأطراف، كان من بين أكبر المليارديرات تحقيقا للخسائر العام الماضي بعدما انخفضت ثروته بنحو 13 مليار دولار.