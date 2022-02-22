بنوك الإمارات
بلومبرغ: بروكفيلد في محادثات لشراء وحدة مدفوعات "أبوظبي الأول"
في صفقة بمليار دولار
ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم، أن شركة بروكفيلد الكندية لإدارة الأصول تجري محادثات لشراء عمليات المدفوعات لـبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.
وأفاد تقرير الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوحدة (ماجناتي) يمكن أن يجري تقييمها في الصفقة بما يربو على مليار دولار.
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وذكرت وكالة "رويترز"، أن كلا من بروكفيلد وبنك أبوظبي الأول، لم يردا بشكل فوري على طلبات منها للتعليق.
ووفقا لتقرير بلومبرغ، فإن الصفقة يمكن لها أن تجتذب أيضا عطاءات من ساعين آخرين للشراء.
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