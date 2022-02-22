"مبادلة" و"أبولو" تكشفان عن شراكة جديدة في مجال تمويل الفرص الاستثمارية 

أعلنت شركتا مبادلة للاستثمار "مبادلة" و"أبولو" اليوم، عن توسيع نطاق شراكتهما العالمية والتي تشمل حالياً عدداً من المبادرات الاستراتيجية في مختلف أنشطة شركة "أبولو".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن توسيع نطاق الشراكة، يهدف إلى دعم منصة حلول التمويل في "أبولو" بهدف خلق فرص استثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتنمية قدرات وإمكانات الأعمال.

مادة اعلانية

ومن شأن هذا التوسيع المساهمة في تلبية طيف واسع من احتياجات التمويل، ومقابلة الطلب المتزايد في السوق لحلول تمويل وتوفير قروض بمليارات الدولار تتميز بالمرونة وقدرتها على التكيف مع احتياجات العملاء.

وتتوقع "أبولو" أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف خطتها الخمسية الخاصة بتوفير حلول التمويل، إضافة إلى دعم أهداف أخرى مضمنة في خطتها الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبولو"، مارك روان: "منذ مدة طويلة نعمل على توفير الحلول لكبار مقدمي خدمات الائتمان، ونواصل الآن تقديم أفضل الخدمات للعملاء بمختلف درجاتهم مستفيدين من توسيع نطاق هذه الشراكة ونمو أعمال منصة حلول التمويل".

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وليد المقرب المهيري: "ترتبط مبادلة وشركة أبولو بشراكة طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة، وتستند هذه الشراكة على رؤية استثمارية مشتركة لدى الطرفين، إضافة إلى حرص مبادلة على دعم وتعزيز منصة حلول التمويل في أبولو".

وأضاف: "نعتقد أن هذه المنصة ستتيح لمبادلة الوصول إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المجزية ما سيمكننا من الاستفادة من التحوّلات في مجال تمويل الشركات على نطاق العالم".