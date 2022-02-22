"التجاري الدولي" يقفز بأرباحه السنوية إلى 13.2 مليار جنيه

أظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للبنك التجاري الدولي في مصر، ارتفاع صافي أرباحه إلى 13.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح قدره 10.2 مليار جنيه خلال 2020.

وكشفت قوائم البنك التجاري الدولي المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع عوائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 45 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بنحو 42.1 مليار جنيه خلال 2020.

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كما ارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 20.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 17 مليار جنيه خلال العام المقارن 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 6.1 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.67 جنيه خلال العام الماضي، بينما ارتفع نصيب السهم المخفض من الأرباح إلى 6.06 جنيه مقارنة بنحو 4.63 جنيه خلال 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 9.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بصافي أرباح قدرها 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجع صافي دخل البنك من العائد إلى 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 18.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة في 14 نوفمبر الماضي.

ورفع البنك التجاري رأس المال المصدر في أغسطس الماضي من 14.7 مليار جنيه إلى 19.2 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وبلغت قيمة الزيادة 4.9 مليار جنيه موزعة على 492.5 مليون سهم، وجرى توزيعها بنظام الأسهم المجانية على المساهمين بواقع 0.33 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المستثمرين.

ومولت الزيادة من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019، وأدرجت على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من 16 أغسطس الماضي.