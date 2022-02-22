"كامكو إنفست": تنفيذ 22 صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار خلال 2021

أعلنت كامكو إنفست عن قيام فريق الاستثمارات المصرفية بإدارة وتنفيذ 22 صفقة في عام 2021 بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار في قطاعات الأعمال الثلاثة والتي تشمل أسواق رأسمال الأسهم وأسواق رأسمال الدين وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الفريق دخل إلى أسواق جديدة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين إلى جانب أنشطتها القائمة في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.

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وأبرم فريق أسواق رأسمال الأسهم ست صفقات بلغت قيمتها 801 مليون دولار، منها الاكتتاب الخاص لشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والتي انتهى بإدراجها في بورصة الكويت، إلى جانب التخارج بنجاح من حصة مؤثرة في شركة مدرجة في بورصة الكويت والمملوكة لأحد العملاء، والتي تمثل نحو 26.2% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت.

علاوة على ذلك، قام الفريق بتطوير منصة "اكتتب" للاكتتاب في الإصدارات عبر الإنترنت والتي تم استخدامها لإجراء أول اكتتاب خاص في الكويت يعتمد كلياً على الاكتتاب عبر الإنترنت.

كما استكمل فريق الاندماج والاستحواذ العديد من الصفقات البارزة خلال العام منها ثلاث صفقات بيع وثلاث صفقات شراء بقيمة إجمالية بلغت 336 مليون دولار.

وقام الفريق بدور مستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 60% في شركة في قطاع الصيدلة في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى صفقتي بيع أخريين في الولايات المتحدة الأميركية ومصر.

كما قام الفريق بإدارة عملية شراء حصة أقلية من رأس مال شركة مدرجة في بورصة الكويت وبدور مستشار الاستحواذ الحصري لعمليتي استحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن لصالح مجموعة تأمين كويتية.

أما على صعيد أسواق رأس مال الدين، فقد كان عام 2021 عاما قياسيا آخر بتنفيذ عشر صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار منها إدارة تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والسعودية وعمان والبحرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار.

تضمنت الإصدارات ست إصدارات دين دولية بالدولار وثلاث إصدارات بالدينار الكويتي بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار.

ومن الصفقات خلال عام 2021 هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار الكويتي وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازاُ في السوق الكويتي.