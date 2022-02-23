أرباح حلواني إخوان تتراجع 16.5% إلى 84 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 16.5%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، إن صافي أرباحها بلغت 84.25 مليون ريال، مقابل 100.84 مليون ريال أرباح في 2020، بسبب الارتفاع في تكاليف أسعار المواد الأولية ضمن التضخم العالمي الناتج من تأثير (كوفيد -19) خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وزادت المبيعات بنسبة 3.434% لتصل إلى 1.091 مليار ريال، مقابل 1.055 مليار ريال في العام السابق، وهو ما عزته الشركة إلى زيادة الانفاق على العروض التسويقية للعملاء و المستهلكين عن العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى استكمال الهيكل التنظيمي للشركة التابعة في جمهورية مصر العربية، وتكوين مخصص اضافي للزكاة عن فروقات الفحص الخاصة بالسنوات من 2015 الى 2019 وسداد فروقات الفحص عن عام 2020.