اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات في "أماك" بسعر يتراوح بين 58 و63 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الراجحي المالية، اليوم الأربعاء، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 58 ريالا و63 ريالا للسهم الواحد.

وتمتد فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة لمدة سبعة أيام تبدأ من يوم اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 وتنتهي في 12 ظهرا من يوم الثلاثاء 1 مارس 2022.

يتمثل الطرح في طرح 19,800,000 سهم من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30٪ من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال، وسيتم الطرح عن طريق بيع 10,128,865 سهمًا من قِبل المساهمين الحاليين للشركة، وإصدار 9,671,135 سهما جديدا.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن طلب الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مئة ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3,299,999 سهما.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر ليتبعه اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 19,800,000 سهم بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب شريحة الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 5,940,000 سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 13,860,000 سهم كحد أدنى بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.