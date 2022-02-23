شركة مملوكة لـ"أميانتيت" و"سيسكو" توقع عقداً بـ399 مليون ريال مع المياه الوطنية

وقع تحالف يضم الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع"، المملوكة مناصفة بين شركة أميانتيت العربية السعودية والشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" بنسبة 50% لكل منهما، عقداً مع شركة المياه الوطنية لإدارة وتشغيل وصيانة خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الجنوبي للمملكة.

وقالت "أميانتيت" و"سيسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد تبلغ 399 مليون ريال لمدة 7 سنوات.

وأضافت الشركتان، أن التحالف يتكون من 4 شركات هي شركة أكواليا الإسبانية وشركة أكسيونا الإسبانية، وشركة "توزيع" بالإضافة إلى شركة الحاج عبد الله علي رضا.

وتتولى شركة التحالف من خلال العقد إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الجنوبي عبر رفع الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة في القطاع، الذي يخدم 4 مناطق في جنوب السعودية، وتملك شركة "توزيع" نسبة 23% من شركة المشروع لتنفيذ العقد.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على "أميانتيت" وسيسكو" في الربع الرابع من العام 2022.