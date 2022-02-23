طرح "طبية".. تغطية اكتتاب الأفراد 12.6 مرة وتخصيص 10 أسهم للمكتتب

أعلنت، اليوم الأربعاء، مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي للطرح العام الأولي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بنجاح، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم.

وقالت الشركة، في بيان لـ "تداول" السعودية، إن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين الأفراد، بدأت يوم الثلاثاء 15 يناير وانتهت يوم الخميس 17 فبراير، بسعر 82 ريالا للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين المؤهلين الأفراد بلغ مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأوضحت أنه تم تغطية المستثمرين المؤهلين الأفراد بنحو 12.63 مرة، وجرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.