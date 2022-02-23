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مساهمو "الباحة" يقرون زيادة رأسمالها عبر أسهم حقوق أولوية بـ120 مليون ريال

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شركة الباحة للاستثمار
شعار شركة الباحة للاستثمار
سوق السعودية

مساهمو "الباحة" يقرون زيادة رأسمالها عبر أسهم حقوق أولوية بـ120 مليون ريال

بنسبة زيادة لكل سهم 0.6779 حق

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة" خلال الجمعية العامة غير العادية على توصية زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين بقيمة 120 مليون ريال وبنسبة 96.28%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن رأس المال بعد الزيادة يبلغ 297 مليون ريال مقابل 177 مليون ريال قبل الزيادة بنسبة تغيير في رأس المال 67.79%.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 29.7 مليون سهم مقابل 17.7 مليون سهم قبل الزيادة بنسبة زيادة لكل سهم 0.6779 حق لكل سهم.

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وتطرح الشركة لزيادة رأس المال حقوق أولوية بعدد 12 مليون سهم عادي.

وقالت "الباحة"، إن زيادة رأس المال تهدف لتمكين الشركة من تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى خفض نسبة خسائر الشركة.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 فبراير 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة تذبذب سهم "الباحة" اليوم الأربعاء على أساس سعر 24.04 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيتم إيداع حقوق أولوية شركة الباحة للاستثمار والتنمية في محافظ المساهمين يوم الأحد 27 فبراير 2022.

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