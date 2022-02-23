مصرف لبنان يسمح للبنوك بشراء الدولارات "دون سقف" حتى نهاية مارس

قال بيان لمصرف لبنان المركزي، إنه مدد اليوم الأربعاء، تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة "صيرفة" التابعة له حتى نهاية مارس، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.

وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ في يناير، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، من 34 ألف ليرة في وقت سابق من نفس الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.