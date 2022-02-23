"أدنوك للإمداد" توقع اتفاقية مع "أتلانتيك غلف" لاستئجار وحدة تخزين عائمة

وقعت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لشركة "أدنوك" اليوم، اتفاقية مع "أتلانتيك غلف آند باسيفيك"، العاملة في مجال تطوير منصات الغاز الطبيعي المسال وتطوير البنية التحتية، تقوم بموجبها الأخيرة باستئجار ناقلة الغاز الطبيعي المسال "عش" التابعة لشركة "أدنوك للإمداد" لاستخدامها كوحدة تخزين عائمة (FSU).

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه بموجب شروط الاتفاقية، ستستخدم "أتلانتيك غلف آند باسيفيك" الناقلة، اعتباراً من الربع الثالث من العام 2022، كوحدة تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال في أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (PHLNG)، الواقعة في إليجان في خليج باتانجاس بالفلبين.

وتسهم الاتفاقية التي تسري لمدة 11 عاماً مع خيار التمديد لمدة أربع سنوات، في تعزيز علاقة الشراكة القائمة حالياً بين الشركتين، وتستفيد من الاتفاقية التي تم إبرامهما بينهما في عام 2021 لاستخدام ناقلة كوحدة تخزين عائمة في الهند.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة ضمن جهود "أدنوك للإمداد والخدمات" لتنويع قاعدة عملائها وتنويع مصادر عائداتها بشكل مبتكر.

وتعتبر الناقلة "عش"، إحدى قطع أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" لنقل الغاز الطبيعي المسال، والذي يضم ثماني ناقلات، وهي تعمل حاليا لصالح شركة "أدنوك للغاز الطبيعي المسال" بموجب عقد.

وعند انتهاء سريان العقد ستقوم "أتلانتيك غلف آند باسيفيك" بعد ذلك باستخدامها كمرفق تخزين عائم.

وسيتيح عقد التأجير الجديد إطالة العمر التشغيلي للناقلة لمدة لا تقل عن 11 عاماً ولا يزيد عن 15 عاماً، ما يوفر لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" مورداً جديداً للعائدات، كما يزيد من إيراداتها من قطاع المخازن العائمة الذي تم تأسيسه مؤخراً، وفي الوقت ذاته يعزز قدرات محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الفلبين ومرونتها على تزويد عملائها بالغاز.