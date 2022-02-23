"أنعام القابضة": تمديد مذكرة الاستحواذ على 55% من "أرو للصناعة"

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع شركة "أرو للصناعة" فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصص "أرو"، لفترة إضافية بناءً على آخر التفاهمات، على أن تبدأ عند انتهاء المدة الأصلية في 24 فبراير الجاري، وتنتهي بعد 60 يوم عمل.

وذكرت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، أن ذلك يأتي للسماح بإكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والأعمال التحضيرية الأخرى اللازمة لتنفيذ اتفاقيات الصفقة وغيرها من الاتفاقات النهائية.

وقالت إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص تلك الاتفاقية في حينه.