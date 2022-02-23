"اتصالات" الإماراتية تطلق هوية مؤسسية جديدة

أطلق الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة اليوم، الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة اتصالات، تحت العلامة التجارية "&e".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن استراتيجية "&e"، تهدف إلى تعزيز فرص النمو من خلال نموذج أكثر مرونة يقوم على ركائز تمثل قطاعات أعمال رئيسية للمجموعة، وأولوياتها الاستراتيجية التي تجسد قيمها الراسخة لتحقيق رضا العملاء ومصلحة المساهمين والمستثمرين والشركاء.

وقال منصور بن زايد، خلال إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة: "نثق بقدرة (&e ) على النجاح في ترسيخ مكانتها على المستوى الدولي في قطاع الاستثمار التكنولوجي والخدمات الرقمية، انطلاقاً من قدراتها التقنية عالمية المواصفات، وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا".

ويقوم نموذج الأعمال تحت مظلة "&e" على قطاعات، في مقدمتها قطاع الاتصالات، و"&e" الحياة" و"&e المؤسسات" و"&e الاستثمار".

ويحتفظ قطاع الاتصالات بنفس الشعار والعلامة التجارية، للحفاظ على إرث المجموعة، كما سيركز على تعزيز حضور المجموعة في 16 سوقاً تعمل بها حالياً، إلى جانب استكشاف فرص نمو واعدة في أسواق جديدة.