"إي إم دي" تتجاوز القيمة السوقية لـ"إنتل" للمرة الأولى في تاريخها

دفع الارتفاع في أسهم شركة إي إم دي Advanced Micro Devices، قيمتها السوقية إلى ما فوق 188 مليار دولار يوم الثلاثاء، وسط تفاؤل وول ستريت المتزايد بشأن آفاق شركة صناعة الرقائق.

وارتفعت أسهم AMD بنسبة 1.6% يوم الثلاثاء، متفوقة على المؤشر القطاعي الخاص بشركات أشباه الموصلات في فيلادلفيا، الذي انخفض بنسبة 0.8%، مع تخوف المستثمرين من توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.

وبعد الارتفاع الأخير، تفوقت إي إم دي للمرة الأولى في تاريخها، على عملاق صناعة أشباه الموصلات شركة إنتل Intel، والتي تراجعت قيمتها إلى 182 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاء ارتفاع يوم الثلاثاء مدعوماً بتوصية محدثة من شركة الاستشارات والأسهم الخاصة بيرنشتاين، والتي أوصت بشراء الأسهم بعد أن اقتربت من أرخص أسعارها خلال خمس سنوات، وهي المرة الأولى خلال أكثر من عقد التي تقوم فيها بيرنشتاين بتوصية متفائلة على AMD.

كما يتزامن مع نتائج الأعمال القوية التي كشفت عنها الشركة، إذ شهدت AMD نمواً قياسياً في الإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي، حيث حققت عائدات بلغت 4.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، كان أداء Intel منذ فترة طويلة دون نظرائها في قطاع أشباه الموصلات. في الأسبوع الماضي، استضافت حدثاً للمستثمرين حيث عرضت بالتفصيل استراتيجية مصممة لاستعادة هيمنتها على الصناعة وقدمت توقعات شكك المحللون في القدرة على تحقيقها، ورأوا عدداً من أوجه عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالخطة، وأشاروا إلى أنها ستكون عملية مكلفة وطويلة الأجل.