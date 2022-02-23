"تكوين" تتحول للربحية بـ19 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، تحولها للربحية بقيمة 19.03 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في 2021، مقابل خسائر نحو 6 ملايين ريال في 2020.

وقالت "تكوين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحولها للربحية يعود إلى زيادة الإيرادات الأخرى المتضمنة صافي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن صفقة بيع حصص في شركة شقيقة، وزيادة حصة الشركة في أرباح الشركة التابعة، وزيادة المبيعات وانخفاض المصروفات التمويلية على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية 2021 نحو 300.6 مليون ريال، ما يعادل نسبة 31.6% من رأس المال البالغ 950 مليون ريال مقارنة بنحو 319.7 مليون ريال تعادل نسبة 33.65% من رأس المال بنهاية 2020.

وأوضحت "تكوين"، أن الشركة تقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأسمالها.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" سجلت شركة "تكوين" صافي خسائر نحو 31.34 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل خسائر نحو 3.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بزيادة 823%.