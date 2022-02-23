"فيبكو" توصي بزيادة رأسمالها عبر أسهم حقوق أولوية بـ115 مليون ريال

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 115 مليون ريال.

وقالت شركة "فيبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها تهدف من زيادة رأس المال لتمكين "فيبكو" وشركتها التابعة من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، في برامج التحول الصناعي الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع السعودية.

وأضافت أن ذلك من خلال تحديث خطوط الإنتاج لرفع الجودة وكفاءة التشغيل مما يتيح رفع الحصة السوقية للشركة ورفع نسبة التصدير، وإضافة منتجات جديدة مما يعطي تنوع إضافي لسلة منتجات "فيبكو"، وأتمتة عمليات الشركة وخطوط الإنتاج مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويقلل من الاعتماد على الأيدي العاملة.

وكذلك من خلال رقمنة خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة مما يرفع من كفاءة الإنتاج ، والاستثمار في مبادرات الاستدامة لا سيما فيما يخص الطاقة النظيفة مما يوفر من مصاريف الطاقة، ورفع الملاءة المالية للشركة بما يتيح لها التوسع في مبيعاتها، وخصوصاً مبيعات التصدير، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها، وتوفير رأس مال عامل يكفي لمقابلة أنشطة الشركة التوسعية.

يذكر أن رأسمال "فيبكو" يبلغ 115 مليون ريال موزعاً على 11.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأشارت "فيبكو" إلى أنها انضمت إلى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وأوضحت أن مصاريف الرواتب السنوية وتكلفة الطاقة في "فيبكو" تبلغ ما نسبته 25% من إيرادات الشركة السنوية "وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة" والتي تعتبر نسبة كبيرة جدا تستهدف "فيبكو" خفضها من خلال تبني المبادرات السابقة.

تعد أبرز التحديات التي تواجه فيبكو حالياً أعداد العمالة المرتفعة التي تزيد على 1000 عامل بحسب طبيعة الصناعة في "فيبكو" مما يحمل الشركة رواتب سنوية تقدر بـ 38 مليون ريال، بالإضافة إلى تكلفة الطاقة الكهربائية البالغة 7 ملايين ريال سنوياً.